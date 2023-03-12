İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mart 2023 Pazar / 20 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,973
  • EURO
    20,1921
  • ALTIN
    1140.37
  • BIST100
    5384.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Terörist Karasu'dan 6'lı masaya açık destek: HDP üzerine düşeni yapacak
Güncel

Terörist Karasu'dan 6'lı masaya açık destek: HDP üzerine düşeni yapacak

Terör örgütü PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, 6'lı masaya destek konusunda HDP'nin üzerine düşeni yapacağını söyledi.

12 Mart 2023 Pazar 21:45 - Güncelleme:
Terörist Karasu'dan 6'lı masaya açık destek: HDP üzerine düşeni yapacak
ABONE OL

Türkiye, PKK terör örgütü ile mücadelesini aralıksız sürdürürken eli kanlı teröristlere yurt içinde de yurtdışında da göz açtırmıyor.

Terör örgütünün elebaşları sakladıkları mağaradan kafalarını bile çıkaramazken inlerinde paylaştıkları mesajlarla da 6'lı masaya destek mesajları veriyor.

Eli kanlı terör örgütünün elebaşlarından Mustafa Karasu, örgüte yakın bir televizyon kanalına röportaj verdi. Karasu, 6'lı masayı desteklediklerini söyleyerek, "Şu da bir gerçek Erdoğan'a en çok zararı biz verdik biz karşı çıktık." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday çıkaran 6'lı koalisyonun olası yeni üyesi HDP tartışılmaya devam ederken PKK'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kutlayan HDP'li Pervin Buldan, partisinin aday çıkarma politikasını yeniden gözden geçireceklerini duyurmuştu. Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu da 6'lı koalisyona destek vereceklerini açıkladı.

Karasu, "Askeri darbeler döneminden daha fazla yürütülen bir savaş var. Böyle bir durumda tabi 6'lı masaya bir ilgi oldu, umut da yarattı. İktidardasın gideceksin yani... 'Sanki sınırda herkes Türkiye'ye savaş açmış' Sen savaş açtın sen saldırıyorsun. Ne diyorlar 'Son terörist kalmayana kadar yok edeceğim' diyor. Ne zaman bırakır? Türkiye'deki bu soykırımcı politika zihniyet kırılırsa o zaman değişir. Bu konuda Emek ve Özgürlük İttifakı (HDP) çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

"ORTAK HAREKET EDİN" MESAJI

6'lı koalisyon ve HDP'nin ortak hareket etmesi gerektiğini söyleyen Karasu şöyle konuştu:

"Şu da bir gerçek 'AK Parti ve MHP'ye karşı en büyük mücadeleyi biz verdik. AK Parti ve MHP ittifakı yıprandıysa bu konuda HDP ne yapacak yani... AK Parti ve MHP ittifakını düşürmek için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek. Tek istedikleri reddecekleri bir aday olmasın. "

"HDP ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAK"

"Zaten açıklama yaptılar. 'Biz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz' dediler. Biz inanıyoruz. Üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecekler. Birlikte hareket ederlerse, yoğun çalışırlarsa AK Parti ve MHP iktidarının düşmesinde belirleyici rol oynayacaklardır. Motor rol oynayacaklardır.' dedi.

  • terörist Mustafa Karasu
  • Mustafa Karasu
  • 6lı masa

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.