Terörist Karasu'dan 6'lı masaya açık destek: HDP üzerine düşeni yapacak

Türkiye, PKK terör örgütü ile mücadelesini aralıksız sürdürürken eli kanlı teröristlere yurt içinde de yurtdışında da göz açtırmıyor.

Terör örgütünün elebaşları sakladıkları mağaradan kafalarını bile çıkaramazken inlerinde paylaştıkları mesajlarla da 6'lı masaya destek mesajları veriyor.

Eli kanlı terör örgütünün elebaşlarından Mustafa Karasu, örgüte yakın bir televizyon kanalına röportaj verdi. Karasu, 6'lı masayı desteklediklerini söyleyerek, "Şu da bir gerçek Erdoğan'a en çok zararı biz verdik biz karşı çıktık." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday çıkaran 6'lı koalisyonun olası yeni üyesi HDP tartışılmaya devam ederken PKK'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kutlayan HDP'li Pervin Buldan, partisinin aday çıkarma politikasını yeniden gözden geçireceklerini duyurmuştu. Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu da 6'lı koalisyona destek vereceklerini açıkladı.

Karasu, "Askeri darbeler döneminden daha fazla yürütülen bir savaş var. Böyle bir durumda tabi 6'lı masaya bir ilgi oldu, umut da yarattı. İktidardasın gideceksin yani... 'Sanki sınırda herkes Türkiye'ye savaş açmış' Sen savaş açtın sen saldırıyorsun. Ne diyorlar 'Son terörist kalmayana kadar yok edeceğim' diyor. Ne zaman bırakır? Türkiye'deki bu soykırımcı politika zihniyet kırılırsa o zaman değişir. Bu konuda Emek ve Özgürlük İttifakı (HDP) çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

"ORTAK HAREKET EDİN" MESAJI

6'lı koalisyon ve HDP'nin ortak hareket etmesi gerektiğini söyleyen Karasu şöyle konuştu:

"Şu da bir gerçek 'AK Parti ve MHP'ye karşı en büyük mücadeleyi biz verdik. AK Parti ve MHP ittifakı yıprandıysa bu konuda HDP ne yapacak yani... AK Parti ve MHP ittifakını düşürmek için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek. Tek istedikleri reddecekleri bir aday olmasın. "

"HDP ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAK"

"Zaten açıklama yaptılar. 'Biz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz' dediler. Biz inanıyoruz. Üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecekler. Birlikte hareket ederlerse, yoğun çalışırlarsa AK Parti ve MHP iktidarının düşmesinde belirleyici rol oynayacaklardır. Motor rol oynayacaklardır.' dedi.