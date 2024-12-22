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Terörist sevici Seyhan Avşar'a soruşturma... T24'ten terör propagandası

Gazeteci Seyhan Avşar ile T24 isimli haber sitesi hakkında 'terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar övüldüğü' gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldı.

AA22 Aralık 2024 Pazar 08:21 - Güncelleme:
Terörist sevici Seyhan Avşar'a soruşturma... T24'ten terör propagandası
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, T24 haber sitesinde yayımlanan "Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin Suriye'de öldürüldü." başlıklı haber ile gazeteci Seyhan Avşar'ın sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Daştan ve Bilgin'in övüldüğü belirtildi.

Avşar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "gazetecilik faaliyetleri ve gazeteci kimlikleri nedeniyle öldürüldükleri" şeklinde yanıltıcı bilginin yayıldığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, konuya ilişkin "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Bu arada, Cihan Bilgin hakkında Mardin Sulh Ceza Hakimliğince "PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı olduğu öğrenildi.

Nazım Daştan hakkında ise Gaziantep 2. Ağır Ceza Hakimliğince "PKK/KCK-YPG/YDG-H silahlı terör örgütüne üye olmak" suçu ile "PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak"tan 5 farklı yakalama kararı olduğu, ayrıca "PKK/KCK silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ile "terör örgütüne üye olmak" suçlarından da 6 adli kaydı bulunduğu kaydedildi.

  • Seyhan Avşar
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  • soruşturma

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