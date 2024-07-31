Terörist tabutu sırtlayan DEM'li vekilden skandal hareket

Batman'da daha önce terörist cenazesine katılarak gündeme gelen DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, bu kez de sprey boya ile Batman Valiliği duvarına sprey boya ile Kürtçe "önce Kürtçe", " önce dil" yazdı.

DEM PARTİLİ VEKİLDEN SKANDAL HAREKET

Batman'daki yaya geçitlerindeki Kürtçe yazıların Karayolları ekiplerince silinmesine tepki göstermek amacıyla böyle bir eylem gerçekleştiren DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, eline aldığı sprey boya ile valilik duvarlarına "önce Kürtçe" ve "önce dil" yazısı yazdı.

TERÖRİSTİN TABUTUNU TAŞIMIŞTI



DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, Tunceli Ovacık ilçesi Doludibek kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nın sözde komutanlarından 'Eddesa Cejna' kod adlı Ece Yılmaz isimli teröristin tabutunu taşımıştı.

DEM'li vekil cenaze sırasında terör örgütü PKK lehine slogan atmıştı.