İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Temmuz 2024 Çarşamba / 24 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,1635
  • EURO
    35,9494
  • ALTIN
    2579.29
  • BIST100
    10653.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Terörist tabutu sırtlayan DEM'li vekilden skandal hareket
Güncel

Terörist tabutu sırtlayan DEM'li vekilden skandal hareket

Daha önce terörist tabutuna omuz vererek taşımasıyla gündeme gelen DEM Parti Batman vekili Zeynep Oduncu, Batman Valiliğinin duvarına “önce Kürtçe” “önce dil” yazarak yeni bir skandala imza attı

IHA31 Temmuz 2024 Çarşamba 15:06 - Güncelleme:
Terörist tabutu sırtlayan DEM'li vekilden skandal hareket
ABONE OL

Batman'da daha önce terörist cenazesine katılarak gündeme gelen DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, bu kez de sprey boya ile Batman Valiliği duvarına sprey boya ile Kürtçe "önce Kürtçe", " önce dil" yazdı.

DEM PARTİLİ VEKİLDEN SKANDAL HAREKET

Batman'daki yaya geçitlerindeki Kürtçe yazıların Karayolları ekiplerince silinmesine tepki göstermek amacıyla böyle bir eylem gerçekleştiren DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, eline aldığı sprey boya ile valilik duvarlarına "önce Kürtçe" ve "önce dil" yazısı yazdı.

TERÖRİSTİN TABUTUNU TAŞIMIŞTI

DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, Tunceli Ovacık ilçesi Doludibek kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nın sözde komutanlarından 'Eddesa Cejna' kod adlı Ece Yılmaz isimli teröristin tabutunu taşımıştı.

DEM'li vekil cenaze sırasında terör örgütü PKK lehine slogan atmıştı.

  • Zeynep Oduncu
  • DEM Parti
  • Kürtçe yazı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.