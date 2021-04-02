İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Nisan 2021 Cuma / 20 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1088
  • EURO
    9,6076
  • ALTIN
    451.984
  • BIST100
    1426.56
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Teröristbaşı Gülen de FETÖ'deki parçalanmayı itiraf etti
Güncel

Teröristbaşı Gülen de FETÖ'deki parçalanmayı itiraf etti

FETÖ'de para kavgasıyla başlayan parçalanma teröristbaşı Gülen tarafından da itiraf edildi.

02 Nisan 2021 Cuma 08:49 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 08:49
ABONE OL

Elebaşı kendi sitesinden "Fetret Devri mi?" başlıklı bir yazı yayınlayarak parçalanmayı kabul etti.

Örgüt içine şifreli mesajlarını verdiği 'Kırık Testi' konuşmalarının yeni bölümünde elebaşı "İşte bütün bunlar da zihin karışıklığına sebep oluyor" dedi.

FETÖ'nun özel sekreteri Cevdet Türkyolu ile özel mektuplarını okuyan Osman Şimşek arasında, "Türkyolu'nun örgüt parasıyla servet edindiği" iddiasıyla tartışma yaşanmıştı.

Para kavgasını duyuran eski Zaman gazetesi muhabiri Ahmet Dönmez ise ABD'de firari bulunan Zaman'ın eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı tarafından "fitne çıkarmakla" suçlanmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.