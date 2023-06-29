Teröristbaşı Gülen'den FaceTime ile icazet istemiş

Örgütün gaybubet evinde yakalandıktan sonra tutuklanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Asiye Gülen'le ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Yeğen Gülen'in teröristbaşı ile FaceTime üzerinden iletişim kurduğu belirlendi. Asiye Gülen'in teröristbaşından Mustafa Çamyar'la imam nikahı kıymak için icazet aldığı da tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince örgütün gaybubet evlerinde yakalanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Asiye Gülen'in, Fetullah Gülen'le FaceTime görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Gaybubet evinde imam nikahlı eşi Mustafa Çamyar'la birlikte yakalanan Asiye Gülen'in cep telefonunda yapılan incelemede bazı ses kayıtlarına ulaşıldı. Mart ayında kayıt edildiği belirlenen 2 dakikalık bir ses kaydında asiye Gülen ve yanında bulunanların FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le görüntülü olarak konuştukları anlaşıldı.

GÜLEN'İN İZNİNİ ALMIŞ

Örgüt içerisindeki sözde FETÖ'cülerin gizlendiği gaybubet evinde geçtiğimiz Mart ayında Asiye Gülen, kardeşi Rumeysa ve birkaç yakın akrabasının bir araya geldiği belirlendi. Asiye Gülen'in imam nikahı ile evlenmek istediği Mustafa Çamyar'ın da olduğu gaybubet evinde Asiye Gülen'in Pensilvanya'da bulunan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i FaceTime ile aradığı tespit edildi. Ses kaydında, Gülen'in yanında bulunan firari bir FETÖ'cüyü arayan Asiye Gülen ve çevresindekilerin Gülen'i görünce önce selam verdiği, Gülen'in de cevap verdiği anlaşıldı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Gülen'e evleneceğini haber veren Asiye Gülen'in Fetullah Gülen'e Mustafa Çamyar'ı göstererek icazet istediği, Fetullah Gülen'in de "İyi, hayırlı olsun" dediği tespit edildi. Görüşmenin sonlanmasının ardından Rumeysa Gülen'in "Beni tanıdı, hiç değişmemiş ama çok yaşlanmış" dediği de ses kaydına da alınmış.

YENİ GİZLİLİK YÖNTEMİ

Fetullahçı yapı teknik takipten kurtulmak, maddi manevi destek almak için örgütün gizli evleri olan Gaybubet evlerinde kalmayı tercih ettikleri ifade edildi. Örgüt yöneticilerinin bu yönde talimatları da olduğu belirtildi. Asiye Gülen'in mahalle arasında çok fark edilmeyecek, hatta kendisine aile görüntüsü vererek saklandığı dile getirildi. Yine Asiye Gülen'in örgüt içinde pek bilinmeyen bir kişiyle birlikte kalması, taktik olarak değerlendirildi.