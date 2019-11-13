Teröristbaşı Gülen’den yarım hurmalı motivasyon

Örgüt üyeleri Gülen’in bardağından artan suyu içmek, bazıları da ağzını sildiği peçeteyi alarak saklamak için birbirleriyle yarışıyor. Gizli tanık ifadelerinde, teröristbaşı Gülen’in ısırdığı bir hurmadan geri kalanını, Ankara’da gö revinden ihraç edilen örgüt üyesine gönderilmesini istediği de yer aldı.