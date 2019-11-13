Teröristbaşı Gülen’den yarım hurmalı motivasyon
FETÖ davalarındaki gizli tanık ifadeleri, teröristbaşı Gülen’in hangi yöntemlerde üyelerini motive etmeye çalıştığını gözler önüne serdi.
Örgüt üyeleri Gülen’in bardağından artan suyu içmek, bazıları da ağzını sildiği peçeteyi alarak saklamak için birbirleriyle yarışıyor. Gizli tanık ifadelerinde, teröristbaşı Gülen’in ısırdığı bir hurmadan geri kalanını, Ankara’da gö revinden ihraç edilen örgüt üyesine gönderilmesini istediği de yer aldı.
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