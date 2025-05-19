Teröristbaşı Gülen'in ölümü bildirilmedi

1999 tarihinde ABD'ye kaçan baş hain Gülen, 20 Ekim 2024 tarihinde burada öldü. Gülen daha sonra Pensilvanya'da toprağa verildi. Türkiye'deki istihbarat kaynakları ve Dışişleri Bakanlığı elebaşı Gülen'in öldüğünü doğruladı. Buna rağmen ilgili yerlere resmi müracaat yapılmadığı için Gülen kayıtlarda hayatta olarak yer alıyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre; İçişleri Bakanlığı Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü'nün sitesinde bir vatandaşın ölümüyle ilgili işlemler ayrıntılı anlatılıyor. Yurt dışında bulundukları sırada ölen Türk vatandaşları için ilgili yerel makamlardan alınan belgenin dış temsilciliklerimize verilmesi suretiyle bildirilmesi gerekiyor. Ölüm belgesine dayanılarak dış temsilciliklerce ölüm aile kütüğüne geçiriliyor.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ölümü dış temsilciliklere bildirilemediği takdirde; yabancı resmi makamlardan alınan resmi belgenin Türkçe'ye çevrilip usulüne göre onaylanmasından sonra müracaat edilen ilçe nüfus müdürlüğünce ölüm tutanağı düzenlenebilir.

ÖLÜM BİLDİRİLMEDİ

FETÖ üyelerinin Gülen için herhangi bir işlem yapmadığı belirlendi. Gülen'in ölüm bilgisi sadece ailesini ya da mirasçıları ilgilendirmiyor. Ölüm bilgisinin resmi kaynaklara geçmesiyle 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nde şehit olanların aileleri, gaziler ve kumpas davalarının mağdurları haklarını almak için dava açabilecek.