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  • Teröristbaşı Karasu'dan CHP'ye mesaj! ''Bu oyları kendi oyunuz sanmayın!''
Güncel

Teröristbaşı Karasu'dan CHP'ye mesaj! ''Bu oyları kendi oyunuz sanmayın!''

CHP ile terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti arasındaki 'Kandil Uzlaşısı'nın mimarı PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, stratejinin tuttuğunu söyledi. CHP'ye mesaj veren teröristbaşı Karasu, 'Bu oyları kendi oylarınız sanmayın.' dedi.

5 Nisan 2024 Cuma 10:33 - Güncelleme:
Teröristbaşı Karasu'dan CHP'ye mesaj! ''Bu oyları kendi oyunuz sanmayın!''
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Terör örgütü elebaşlarından Mustafa Karasu, terör örgütü PKK'nın yayın organına konuştu.

"CHP BU OYLARI KENDİ OYLARI OLARAK GÖRMEMELİ"

"Eğer genel bir parlamento seçimi olsaydı Kürdü, Türkü, Alevisi ve Sünnisiyle, kadını ve genciyle tüm bileşenler oylarını doğrudan DEM Parti'ye verirlerdi" diyen teröristbaşı Karasu, "Bu açıdan Meral Danış Beştaş'ın dediği gibi CHP bu oyları kendi oyları olarak görmemelidir." şeklinde konuştu.

"İMAMOĞLU'NUN KAZANMASINDA ROL OYNADILAR"

Karasu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zaten Özgür Özel de seçimi kazandıktan sonra yaptığı ilk konuşmada böyle ifade etmiştir. DEM Parti'nin İstanbul tabanı yüzde 10 civarındadır. Bu, tabi ki Kürtlerin, Alevilerin, demokratik sol güçlerin, kadınların ortak oylarıdır. Bu oyların en azından yüzde 8'i İstanbul'daki demokrasi isteyen güçlerin parçası olmuştur. İmamoğlu'nun 2019'dan daha güçlü kazanmasında önemli rol oynamıştır."

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