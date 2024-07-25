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Güncel

Teröristbaşı lehine slogan attığı tespit edilen 7 şüpheliden 3'ü gözaltında

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki düğün salonunda halay çekerken terör örgütü PKK'nın elebaşı lehine slogan attığı tespit edilen 7 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı.

AA25 Temmuz 2024 Perşembe 13:01 - Güncelleme:
Teröristbaşı lehine slogan attığı tespit edilen 7 şüpheliden 3'ü gözaltında
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Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medyadaki bazı paylaşımlarda, Doğubayazıt ilçesindeki düğün salonunda halay çeken 7 kişilik grubun, terör örgütü elebaşı lehine slogan attığının tespit edildiği belirtildi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 şüphelinin "(PKK/KCK) Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Bölünmez bütünlüğümüze kasteden her türlü terör örgütü ve uzantılarına yönelik mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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