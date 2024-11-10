ABD, terör örgütü PKK/ SDG'ye yıllarca destek verdi. Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarıyla SDG, her fırsatta ABD'den yardım istedi. Elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin de ABD'de seçimleri kazanan Trump'ı yaptığı paylaşımda tebrik etti.

X platformu üzerinden mesajını paylaşan Mazlum Kobani, "Seçim zaferiniz için tebrikler Başkan Donald Trump. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da birlikte çalışmayı, işbirliğimizi güçlendirmeyi ve bölgeye istikrar kazandırmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Ancak Kobani'nin kutlama paylaşımı beklediği etkiyi yaratmadı. Bunun üzerine Kobani, kutlamasını duyurmak için ABD'li yayın organı olan VOA Kurdi X hesabı üzerinden reklam verdi.