DEM Partili Tülay Hatimoğulları, DEM Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Oruç, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısına yönelik soruya, "Çağrının 15 Şubat'ta olacağına dair haberler vardı. Ancak 15 Şubat'a yetişmeyebilir. Çünkü heyetimiz Kürt Bölgesel Yönetimi'ne çeşitli ziyaretler yapacak. Aynı zamanda hem heyetimiz hem de parti merkezimiz istişareleri devam ettiriyor, istişarelerden çıkacak sonuçla birlikte Öcalan'a ulaştırılacak. Tahminimizce bu ay içinde tarihi çağrı gerçekleştirilebilir" ifadelerini kullandı.

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