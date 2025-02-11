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Teröristbaşı ne zaman çağrı yapacak? DEM Parti tarih verdi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı yaptığı konuşmada teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya yapması beklenen 'silah bırakma' çağrısı hakkında açıklamada bulundu. Hatimoğulları çağrı ile ilgili '15 Şubat'a yetişmezse bile bu ay içinde olacak' dedi.

Haber Merkezi11 Şubat 2025 Salı 14:14 - Güncelleme:
Teröristbaşı ne zaman çağrı yapacak? DEM Parti tarih verdi
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DEM Partili Tülay Hatimoğulları, DEM Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Oruç, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısına yönelik soruya, "Çağrının 15 Şubat'ta olacağına dair haberler vardı. Ancak 15 Şubat'a yetişmeyebilir. Çünkü heyetimiz Kürt Bölgesel Yönetimi'ne çeşitli ziyaretler yapacak. Aynı zamanda hem heyetimiz hem de parti merkezimiz istişareleri devam ettiriyor, istişarelerden çıkacak sonuçla birlikte Öcalan'a ulaştırılacak. Tahminimizce bu ay içinde tarihi çağrı gerçekleştirilebilir" ifadelerini kullandı.

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