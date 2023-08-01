Teröristbaşı Öcalan'a methiyelerin dizildiği kanal hakkında yeni karar

RTÜK, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın sözleri sonrası kanala 7 gün ekran karartma cezası vermişti.

Ankara 4. İdare Mahkemesi, kanalın başvurusu sonrası yürütmeyi durdurma kararı vermiş, kurul da bunu üst mahkemeye taşımıştı.

TELE 1'in haberine göre; RTÜK'ün başvurusu sonrası mahkeme yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. Karar bugün TELE1'e tebliğ edildi.

Buna göre TV ekranı 6 - 12 Ağustos tarihlerinde 7 gün boyunca karartılacak.

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, terörist başı Öcalan'a ilişkin yaptığı açıklamada skandal ifadeler kullanmıştı.

Teröristbaşını 'filozof' ilan eden Yanardağ, serbest bırakılması çağrısı yaparak şu açıklamada bulunmuştu:

"Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor. Çok okuyan, neredeyse cezaevinde filozof oldu, okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir"