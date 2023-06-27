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Güncel

Teröristbaşı Öcalan'a övgüler dizen Merdan Yanardağ tutuklandı

Teröristbaşı Öcalan'a övgüler dizen ve tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Merdan Yanardağ tutuklandı.

IHA27 Haziran 2023 Salı 14:22 - Güncelleme:
Teröristbaşı Öcalan'a övgüler dizen Merdan Yanardağ tutuklandı
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Bir televizyon kanalında terör örgütü PKK elebaşına ilişkin açıklamaları gerekçesiyle gözaltına alınan ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen Merdan Yanardağ tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bir televizyon kanalında silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın sözde lideri Abdullah Öcalan hakkındaki açıklamaları gerekçesiyle, gazeteci Merdan Yanardağ'a 'suçu ve suçluyu övme' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştı. Şüpheli Yanardağ, soruşturma çerçevesinde dün gözaltına alınmıştı.

TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Yanardağ, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheli Yanardağ, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren Yanardağ, daha sonra 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

TUTUKLANDI

Teröristbaşı Öcalan'a övgüler dizen ve tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Merdan Yanardağ tutuklandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Yanardağ'ın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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