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  • Teröristbaşı Öcalan'a övgüler dizen Merdan Yanardağ'ın iddianamesi kabul edildi
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Teröristbaşı Öcalan'a övgüler dizen Merdan Yanardağ'ın iddianamesi kabul edildi

Bir televizyon kanalında terör örgütü PKK elebaşına ilişkin açıklamaları gerekçesiyle tutuklanan Merdan Yanardağ hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Yanardağ'ın 2 ayrı suçtan 10,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianame mahkeme tarafından kabul edilirken, Yanardağ'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Yanardağ 4 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

IHA14 Temmuz 2023 Cuma 14:27 - Güncelleme:
Teröristbaşı Öcalan'a övgüler dizen Merdan Yanardağ'ın iddianamesi kabul edildi
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Bir televizyon kanalında silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın sözde lideri Abdullah Öcalan hakkındaki açıklamaları gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Merdan Yanardağ'ın 20 Haziran 2023'de katılmış olduğu televizyon programında yapmış olduğu açıklamaların yer aldığı videonun 25 Haziran 2023'de sosyal medyada paylaşıldığı ve konuya ilişkin re'sen soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ LİDERİNİ YÜCELTİP EYLEMLERİNDEN ÖVGÜYLE BAHSETTİĞİ ANLATILDI

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Yanardağ'ın programda söylediği sözleriyle toplumda infial oluşturan, iç acıtan, insanları derinden rahatsız eden suçları işleyen ve kesinleşmiş mahkeme kararıyla bu suçları işlediği sabit olan terör örgütü liderini yüceltip eylemlerinden övgüyle bahsettiği anlatıldı. Söz konusu sözlerin toplumda infial uyandırdığının aktarıldığı iddianamede, toplumun terör konusundaki hassasiyeti de göz önüne alındığında şüpheli Yanardağ tarafından kullanılan bu ifadelerin kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlike doğurabilecek nitelikte olduğu belirtildi.

İddianamede, örgüt liderini siyasi mahkum olarak değerlendiren ve rehin olarak tutulduğunu iddia eden açıklamaların bir bütün halinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya bu yöntemlerine başvurmayı teşvik edecek nitelikte bulunduğu kaydedildi.

EKİMDE HAKİM KARŞISINDA

Hazırlanan iddianamede şüpheli Merdan Yanardağ'ın 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'suçu ve suçluyu övmek' suçlarından toplamda 1,5 yıldan 10,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Hazırlanan iddianame İstanbul 30.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, Yanardağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Ayrıca Yanardağ, 4 Ekim günü İstanbul 30.Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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