Teröristbaşı Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'a terör sevici CHP'den moral ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler dizen Tele 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a destek çıktı!

ÖCALAN'A 'FİLOZOF' GÜZELLEMESİ

CHP tarafından fonlanan TELE 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanarda bebek katili Abdullah Öcalan'ın hafife alınacak biri olmadığını ileri sürerek teröristbaşının cezaevinde kitap okumaktan 'filozof' olduğunu söyledi.

Yanardağ şunları söyledi;

"İmralı'ya baktığımız zaman, 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, 25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vs. Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. O izliyor mu izlemiyor mu bilmiyoruz. Ama orada elinde rehin olarak tutmuşsun, adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Ailesiyle bile görüşemiyor, avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru göre, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir."

MERDAN YANARDAĞ TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yanardağ'ın bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında açıklamaları nedeniyle "Suçu ve Suçluyu Övme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Yanardağ dün gözaltına alındı. Emniyet ve savcılıktaki işlemleri tamamlanan Yanardağ tutuklandı.

CHP HEYETİNDEN MERDAN YANARDAĞ'A DESTEK

Merdan Yanardağ'a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden destek verirken talimat verdiği bir heyette cezaevine ziyarete koştu.

Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu heyetten CHP Milletvekilleri Enis Berberoğlu, Utku Çakırözer ve Evrim Karakoz bugün cezaevine giderek Yanardağ ile görüştü.

CHP heyeti ziyaretlerin ardından, cezaevi önünde açıklama yaptı.

Yanardağ'ın teröristbaşına yaptığı güzellemeyi görmezden gelen Enis Berberoğlu, "Bugün, Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın, Silivri Cezaevi'ndeki haksız tutukluluğunun başlamasının dördüncü günü. Kendisi ile kısa bir görüşme yaptık, 40-45 dakika kadar süren bir görüşme yaptık. Kendisini son derece moralli, son derece sağlıklı, keyifli gördüm. Herkese, kendi direnişinin ilham vermesini beklediğini hissettim. Biz de dimdik ayakta olacağız, tıpkı Merdan Yanardağ gibi boyun eğmeyeceğiz, baskılara karşı direneceğiz. Bu bir oyun. Bu işin içinde mahkemelerin olması, hakim, savcıların, cezaevlerinin olması bu oyunu değiştirmez." dedi.

Berberoğlu yaşananların bir oyun oılduğunu savunarak, "Bu bir oyun. Kamuoyu nezdinde başlandı. Merdan Yanardağ'ın ismine, itibarına, gazeteciliğine, haberciliğine, kanalına saldırıldı. Haksız yere saldırıldı. Kendisi zaten çok iyi biliyor ki; o ne bir suçlu, ne de bir terörist. Bunu biz de biliyoruz. O yüzden yanında duruyoruz. Sizin de sadece Merdan Yanardağ'ın değil, TELE 1'in yanında olmanızı ve destek vermenizi bekliyoruz." diyerek terörist övücü Merdan Yanardağ'a destek istedi.

Enis Berberoğlu, yarın da CHP heyetinden 2 kişinin daha ziyarete geleceğini söyledi.

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİNDEN SKANDAL

Yanardağ'a CHP'nin yanı sıra her fırsatta Türkiye düşmanlığı yapan Türk Tabipleri Birliği ve HDP de destek çıkmıştı.

TTB'den yapılan açıklamada terör övücülüğü basın özgürlüğü olarak gösterilmeye çalışılırken, "Gazetecilik, basın ve ifade özgürlüğünün hiçbir dönem olmadığı kadar tehdit altında olduğu bugünlerde gazeteciler yaptığı haberlerden dolayı ev baskınları ile toplu gözaltına alınıyor; korumalar tarafından şiddete maruz bırakılıyor. Bugün de Merdan Yanardağ'a yönelen bu saldırıları kınıyor, düşünce ve ifade özgürlüğü için mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtiyoruz." denildi.



Bebek katili Abdullah Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'a HDPKK da sahip çıktı.

Kandil'in siyasi ayağı HDP'nin yaptığı resmi açıklamada Yanardağ'ın sözleri savunularak "Yargının ise Sayın Öcalan'a uygulanan tecride eleştiri yapanlara karşı değil İmralı'da yasaları uygulamayanlara karşı harekete geçmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz." denildi.