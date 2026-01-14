İSTANBUL 8°C / 7°C
  Teröristbaşı Şahin İsrail'e kaçmadan son şans! Ya mutabakat ya Fırat'ın doğusu
Güncel

Teröristbaşı Şahin İsrail'e kaçmadan son şans! Ya mutabakat ya Fırat'ın doğusu

Suriye'de başlatılan terör operasyonlarının ardından sahadaki gerçekliği ve Türkiye'nin kararlılığını gören DEM Parti, Kardeşlik Masası'na oturarak sağduyulu bir yaklaşım ortaya koydu. Öte yandan verilen süre dolmasına rağmen 10 Mart Mutabakatı'na uymayan terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik başlatılan terör operasyonunun ardından, rota ya Fırat'ın doğusu olacak ya da 10 Mart Mutabakatı hayata geçirilecek. Yaşanan son gelişmelerle birlikte terör örgütü PYD elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in altına imza attığı mutabakata uyması ve İsrail yörüngesinden çıkması, operasyon öncesi verilen son şans olarak değerlendiriliyor.

14 Ocak 2026 Çarşamba 17:41
Teröristbaşı Şahin İsrail'e kaçmadan son şans! Ya mutabakat ya Fırat'ın doğusu
"Terörsüz Türkiye" sürecinde çok ama çok kararlı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefi kardeşlik kuşağının inşa edilmesi olarak biliniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son Halep'te yaşananlar 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması için bir fırsat mesajı verdi. Cumhur İttifakı da tüm iyi niyetiyle defalarca bu konuda uyarılarda bulundu.

İÇ SAVAŞ PLANLARI BOZULDU

10 Mart anlaşmasına vurgu yapıldı! Türkiye'den Suriye mesajı: Sabırsızlıkla bekliyoruz

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Lazkiye ve Süveyda'nın yanında son olarak Halep'te de başarılı bir sınav verdi. Şara, Suriye'de kan dökülmesi, iç savaş senaryosu peşinde olanların planlarını bozdu. Terör temizliğinin ardından Halep'teki evlerine dönüş yapanların görüntüleri bu durumun en açık kanıtı olarak gözler önüne serildi. Yeni Suriye yönetimi bu kapsamda Halep Haleplilerin, Suriye Suriyelilerin anlayışıyla mücadeleye devam ediyor.

"SURİYE'DE TERÖRE YER YOK"

Suriye ordusu Fırat'ın batısında tek bir PYD unsuru kalmayacak şeklinde bir ültimatom verdi. Halep'in Fırat Nehrine yakın kıyılarındaki teröristlerin de bölgeyi derhal terk etmesi istendi. Deyr Hafir, Meskena, Babiri Ve Kavvas askeri bölge ilan edildi. Özetle Suriye'deki terör örgüt YPG için aslında son çağrılar yapıldı.

Suriye ordusu terör hedeflerini vuruyor

ABD'nin "Suriye'de teröre yer yok" açıklaması ise malumun ilanı haline geldi. Halep operasyonu sırasında İsrail jetlerinin güç gösterisi yapmasını bekleyen teröristler gerçekler duvarına çarptı.

DEM "KARDEŞLİK MASASI"NDA OTURDU

Türkiye'de Meclis'te eylem yapan, vatandaşı sokağa çağıran DEM'liler de geç de olsa gerçekleri görmeye başladı. Suriye'deki operasyonlara karşı her ne kadar CHP ile birlikte sert tepki gösterseler de "Kardeşlik Komisyonu"nda masayı devirmeyerek sağduyulu bir yaklaşım ortaya koydu.

İsrail'in hedefindeki ülke için ittifak önerisi: Türkiye ile caydırıcı bir güce ulaşabilirler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, komisyonun görevine devam ettiğini söyledi.

10 MART MUTABAKATI İÇİN GEÇ DEĞİL

Her şey için halen geç olmadığı belirtilirken, PYD elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in altına imza attığı 10 Mart Mutabakatı'na uyması, İsrail yörüngesinden çıkması için aslında son bir fırsatın daha olduğu belirtildi.

PYD İSRAİL YÖRÜNGESİNDEN ÇIKARSA

Tel Rıfat'ta, Münbiç'te, Halep'in üç mahallesinde yaşananlar neyse Fırat'ın doğusunda da benzer bir süreç olacak. Camileri terör üssüne çevirenlerin ajandasını hala İsrail belirliyor. Kanlı yolu seçen PYD elebaşı Ferhat Abdi Şahin, belki kaçıp İsrail'e sığınacak ama geride büyük acılar bırakmış olacak. Bu yüzden İmralı'dan yapılan çağrıya uymak ve Suriye'nin birliği, dirliği, kardeşliğinin tesisi için çalışmak en akıllıca seçenek olacak.

ABD'den dikkat çeken Halep açıklaması
