Suriye'de yönetimin değişmesiyle birlikte terör örgütü PKK/ YPG köşeye sıkıştı. Her fırsatta ABD'nin kapsını çalan terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşı Ferhat Abdi Şahin, bu kez Rusya'dan yardım dilenmeye başladı.

Şahin, 'Rusya'dan Türkiye ile aramızda arabuluculuk yaparak bizi uzlaştırmasını istiyoruz. Türkiye ile temaslar, ABD liderliğindeki Uluslararası Koalisyon'da bulunan ortaklarımız aracılığıyla yürütüldüğü için dolaylıdır. Biz Türkiye'nin endişelerini gidermek için doğrudan müzakereler yapılmasını istiyoruz. Ancak şu ana kadar Türkiye'den cevap gelmedi." dedi.

Şahin, ayrıca sınır güvenliği sorumluluğunu Şam'daki yeni yetkililere devretmeye prensipte hazır olduğunu ifade etti.