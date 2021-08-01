Teröristbaşı Sofi Nurettin uydudan deşifre edildi

1 Ağustos 2021 Pazar 09:27 - Güncelleme: 1 Ağustos 2021 Pazar 09:31

Terör örgütü PKK'nın kritik isimlerinden biri olan ve Kandil'de Selahattin Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan'la gizli toplantılara katılan Sofi Nurettin kod adlı terörist 8 Mayıs'ta Kuzey Irak'a düzenlenen nokta hava harekâtıyla öldürülmüştü.

Sabah'ın haberine göre; MİT Dış Operasyonlar Başkanlığı ile Sinyal İstihbaratı Başkanlığının ortak düzenlediği filmlere taş çıkartacak operasyonun ayrıntılarına ulaşıldı. Kandil'den Suriye'ye geçiş yaparak üç yıl boyunca PKK/YPG'nin başında yer alan ve başta ABD'li diplomatlar olmak üzere Rusya, Fransız, İsrail ve İtalyan askeri yetkililerle sık sık gizli toplantılara katıldı.



Sofi Nurettin'in 2020 yılı Aralık ayının son haftasında Suriye'den Irak'ın kuzeyine geçiş yaptığı bilgisi üzerine MİT harekete geçti. Yerel istihbarat ağı ile sinyal takibiyle azılı teröristin Duhok'a bağlı Amediye-KanimasiŞeladize arasındaki bölgede bir bağ evinde gizlendiği bilgisi teyit edildi.



'GARA DAĞINDA GİZLENİYOR'

13 Şubat 2021 günü G.T. isimli bir terörist Kuzey Irak'taki Gara Dağından kaçarak Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu. Terörist ifadesinde, Gara Dağında faaliyet yürütürken 25 Ocak 2021 günü Çemanke bölgesinde Sofi Nurettin'i gördüğünü belirterek, "Onu bir mağarada gördüm. Bu mağarada ideolojik eğitimler veriyordu" dedi. Gara Dağı ve çevresindeki bölgelerin uydudan koordinatları çıkarıldı. Terörist uydu üzerindeki görüntülerden Sofi Nurettin'in Çemanke Köyündeki kaldığı mağaranın noktasını işaretleyince MİT bu kez Sofi Nurettin'in Kandil'le bağlantısını sağlayan gizli kuryesini takibe aldı.

Saniye saniye sinyal takibi ve yerel ağlarla izlenen teröristin telsiz ve telefon gibi iletişim araçlarını kullanmadan bir gece bulunduğu bağ evini terk ettiği ve takipten çıktığı belirlendi.



Takip bağlantısının kesilmesinden bir hafta sonra özel kuryenin Sofi Nurettin'le yeniden irtibatlandığı belirlendi. Buluşma noktası da teslim olan teröristin uydudan deşifre ettiği Gara Dağındaki mağara olduğu tespit edildi.



İKİSİ DE ÖLDÜRÜLDÜ

8 Mayıs günü Kandil'den şifreli not getiren teröristin Çemanke Köyüne geldiği, buradan da yaya olarak Sofi Nurettin'in kaldığı mağaraya girdiği İnsansız Hava Aracıyla tespit edildi.

Bunun üzerine operasyon için düğmeye basıldı. 8 Mayıs günü gerçekleştirilen nokta hava harekâtında Sofi Nurettin ve kuryenin öldürüldüğü gerek teröristlerin telsiz görüşmelerinden, gerekse MİT'in bölgedeki yerel istihbarat ağıyla teyit edildi.

