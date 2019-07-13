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Teröristbaşına köşe açan ABD gazetesini susturan soru!

ABD’de de aranan PKK'lı terörist Cemil Bayık’ın yazısını yayımlayan Washington Post, “El Kaide’ye de köşe açar mısınız?” sorusunu yanıtsız bıraktı.

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ABD’nin ve dünyanın önde gelen ana akım medya gazetelerinden Washington Post, geçtiğimiz günlerde bir skandala imza atarak, terör örgütü PKK’nın elebaşılarından Cemil Bayık’ın yazısına açık görüş sayfasında yer verdi. Akşam Gazetesi olayın perde arkasını araştırdı ve yazının yayımlanmasını onaylayan Washington Post editörüne ulaştı. Akşam muhabirinin “PKK terör örgütü üyesinin yazısını yayımladığın gibi El-Kaide terör örgütü üyesinin yazısını da yayımlar mısın?” sorusuna cevap vermeyen Washington Post Kıdemli Global Görüş Editörü Eli Lopez, terörist elebaşısı Cemil Bayık’ı, “Public Figure” yani halk figürü olarak tanımladı. 
 
SKANDAL BENZETME 
 
"Biz Erdoğan’ın da yazılarını bir iki kez yayımladık” şeklinde bir ifade kullanarak, terörist ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aynı kefeye koyup bir başka skandala imza attı. Lopez, yazıyı yayımlama kararının arkasında olduğunu savundu. 2010 yılında ABD’de yüksek mahkeme, terör örgütlerinin şiddet içermeyen eylemlerine ilişkin dahi olsa çalışma yapmanın onları meşrulaştırma anlamına geldiğini ifade eden bir karar almıştı.
 

SERDAR KILIÇ’TAN 11 EYLÜL VURGUSU

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Washington Post gazetesi editörlerine mektup göndererek gazetede PKK propagandası yapılmasını eleştirdi. Kılıç, “Post bir teröristin ifadelerine niye yer verdi?” başlıklı mektupta Bayık’ın “Türkiye’deki en vahşi terör saldırılarını gerçekleştiren PKK’nın kurucularından biri” olduğuna vurgu yaptı. Kılıç, ABD tarafından Bayık’ın başına 4 milyon dolar ödül konulmasına dikkat çekerek, “Sizi temin ederim ki Amerikan vatandaşları (11 Eylül saldırılarını düzenleyen) Usame bin Ladin'in yazdığı bir makaleyi okuyunca nasıl hissedecekse, Türk halkı bu makaleyi okuyunca aynı şeyleri hissetti" dedi.

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