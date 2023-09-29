Terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni HDP'nin paravan partisi Yeşil Sol Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, katıldığı bir toplantıda, skandal sözler sarf etti.

Yeşil Sol Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, vermiş oldukları sözde mücadelenin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için olduğunu açıkladı.

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"Ailelerimizle örgütlü ve özgür yaşamı büyütüyoruz" temalı bir programa katılan Öcalan, skandal nitelikte sözler sarf etti. İmralı'da tutuklu terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni olan Öcalan, "Mücadelemiz sayın Öcalan ve Kürdistan özgür olana dek devam edecek." dedi.

Toplantıya, Yeşil Sol Parti milletvekilleri Burcugül Çubuk, Ömer Öcalan, Kezban Konukçu, Yeşil Sol Parti İstanbul Eşbaşkanı Murat Kalmaz katıldı.