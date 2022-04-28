Teröriste ses çıkarmayan sanatçılar Gezi Olayları için imza topladı

Türkiye'nin terörle mücadelesinde ve verilen şehitler söz konusu olduğunda üç maymunu oynayan isimler, mesele kamu malını yağma, saldırı olunca bir araya geldi.

Terör olaylarına ve destekçilerine tepki göstermeyen sanatçıların, ülkeyi milyonlarca lira zarara uğratan Gezi Parkı olaylarını savunmaları sosyal medyadan tepki çekti.

Gezi Parkı olaylarına ilişkin yürütülen davada Osman Kavala ve diğer isimlerin ağır cezalarla hapse mahkum olmasının ardından yönetmen, oyuncu ve senaristlerden oluşan 117 isim, "Gezi sürecinde nerede duruyorsak, bugün yine oradayız." ifadelerinin bulunduğu bir bildiriyi imzaladı.

İmzacılar arasında Müjde Ar, Mehmet Günsür, Nur Sürer, Mert Fırat, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Halil Ergün, Şevket Çoruh ve Meltem Cumbul gibi isimler yer aldı.