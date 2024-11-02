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Teröristin diğer kardeşi de CHP'li belediyenin şoförü çıktı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısını gerçekleştiren PKK'lı teröristlerden Mine Sevjin Alçiçek'in, Çiğli Belediyesi'nde güvenlik amiri olarak çalışan ağabeyi D.A.'nın işine son verilmesinin ardından Alçiçek'in diğer kardeşinin de İZENERJİ A.Ş. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda şoför olarak çalıştığı ortaya çıktı.

DHA2 Kasım 2024 Cumartesi 16:05 - Güncelleme:
Teröristin diğer kardeşi de CHP'li belediyenin şoförü çıktı
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan ve yerli silah sistemlerinin geliştirilmesinde önemli yere sahip olan TUSAŞ'a yönelik 23 Ekim'deki terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 2'si ağır 22 kişi yaralandı. Güvenlik güçlerinin etkisiz hale getirdiği teröristlerden İzmir doğumlu Mine Sevjin Alçiçek'in ağabeyi D.A.'nın, Çiğli Belediyesi'nde silahlı güvenlik amiri olarak çalıştığı belirtildi. 1 Mayıs 2011'de hayatını kaybeden Metin Solak döneminde işe alınan D.A.'nın, iş akdine belediye tarafından son verildi. Alçiçek'in diğer kardeşinin de İZENERJİ A.Ş. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda şoför olarak çalıştığı ortaya çıktı.

'VALİLİK'E YAZI YAZDIK'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Selçuk Otogarı'nın açılış töreni öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. TUSAŞ'a terör saldırısı gerçekleştiren teröristlerden birinin İZENERJİ A.Ş.'de çalışan kardeşi hakkında İzmir Valiliği'ne yazı yazdıklarını söyleyen Başkan Tugay, "Bu kişi uzun yıllar önce İZENERJİ'de çalışmaya başlamış. Bizim kendisine dair gördüğümüz hiçbir olumsuzluk yok. Ancak böylesine ciddi bir terör saldırısında birinci derece yakını fail olunca biz arkadaşı izne çıkardık. Valilik'e yazı yazdık. Bu kişinin çalışmasıyla ilgili herhangi bir sakınca olup olmadığını sorduk. Oradan gelecek cevaba göre gereken yapılacak" ifadelerini kullandı.

Teröristin Çiğli Belediyesi'nde güvenlik amiri olarak çalışan ağabeyi D.A.

Teröristin abisi CHP'nin amiri çıktı

TUSAŞ saldırganı HDP'li çıktı

PKK yetmedi muhalif medya cabası
  • TUSAŞ saldırısı
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