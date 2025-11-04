İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2025 Salı / 14 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0926
  • EURO
    48,5454
  • ALTIN
    5411.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Teröristle fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Semra Güzel'in yargılandığı davada karar
Güncel

Teröristle fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Semra Güzel'in yargılandığı davada karar

Yurt dışına kaçarken yakalanan HDP Diyarbakır Eski Milletvekili Semra Güzel'in terör kampında çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Ankara'da görülen davada Güzel'in cezası belli oldu.

IHA4 Kasım 2025 Salı 10:48 - Güncelleme:
Teröristle fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Semra Güzel'in yargılandığı davada karar
ABONE OL

Adıyaman kırsalında 2017 yılında etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde HDP Diyarbakır Eski Milletvekili Semra Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yargılandığı davada karar verildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Semra Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar vererek tahliyesine hükmetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.