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Teröristler çembere alındı! Mardin'de sokağa çıkma yasağı

Mardin'in Savur ilçesinin kırsal Pınardere ve Yeşilalan mahallelerinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

AA20 Ekim 2024 Pazar 07:21 - Güncelleme:
Teröristler çembere alındı! Mardin'de sokağa çıkma yasağı
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Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi, malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, saat 00.01 itibarıyla bölgedeki operasyonlar sona erene kadar Savur'un Pınardere ve Yeşilalan mahalleleriyle sınırlı olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirilen açıklamada, vatandaşların yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

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