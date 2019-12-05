Teröristler çiftçileri açlığa mahkum etti

Terör örgütü YPG/PKK işgali, Tel Abyad’da temel geçim kaynağı tarımı durma noktasına getirdi. Barış Pınarı Harekatı’nda geçen ay teröristlerden temizlenen Tel Abyad ilçesinde halk yaralarını sarmak için çaba sarf ediyor. Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Tel Abyad’da tarım, mısır, pamuk ve buğday yetiştiriciliğine dayanıyor. Ancak 4,5 yıllık YPG/PKK işgali ve yaklaşık 9 yıllık iç savaş, bu faaliyetleri durma noktasına getirdi. İlçeye bağlı Sükkeriye köyü sakini Muhammed Abdülhadi, “Terör örgütü eskiden buradayken biz çiftçilere vergiler uyguluyordu. İstediğimiz gibi ekemiyorduk. Gübre yoktu. Tohum yoktu. Suriye Milli Ordusu’ndan bize mazot, tohum gibi tarım ihtiyaçlarımıza destek olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

ÇİFTÇİ HAYATTAN BIKTI

Çiftçilerden Ali Hammam da “(YPG/PKK işgali nedeniyle) 4 yıldır köyümüzde bir şey ekemiyorduk. Adeta öldük. Tarlam orada. Ama ekemedim” ifadelerini kullandı. Hammam, tarlalarını ekmek için destek beklediklerini kaydetti. Gübrenin çok pahalı olduğunu ifade eden Cuma Aneyzan da “Mazotun litresi de çok ama çok pahalı. Evimizin rızkından kesip mazot alıyoruz. Mesela 2 milyon Suriye lirası kadar (16 bin Türk lirası) masrafım var ama şimdi satsam 500 bin Suriye lirası (4 bin Türk lirası) kazanamam” dedi. Aneyzan, “Çiftçi bitti, tükendi. Hayattan bıktı” diye konuştu.