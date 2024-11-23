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Teröristler kaçınılmaz sondan kurtulamayacak! Suriye ve Irak'ta PKK'ya ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 6 PKK/YPG'li, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde ise 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirdiğini bildirdi. MSB açıklamasında, 'Teröristler, her nerede olursa olsunlar kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar' ifadelerine yer verdi.

AA23 Kasım 2024 Cumartesi 15:30 - Güncelleme:
Teröristler kaçınılmaz sondan kurtulamayacak! Suriye ve Irak'ta PKK'ya ağır darbe
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terörü kaynağında yok etmek için gerçekleştirilen operasyonlara hem karadan hem havadan azim ve kararlılıkla devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 6 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler, her nerede olursa olsunlar kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar."

PKK'ya Suriye'nin kuzeyinde darbe

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