'Teröristler kapımızı kırarak içeri girdi'

Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Ahi'nin şehit edilmesiyle ilgili M.D, N.Ç, S.Ö. ve M.E'ye verilen 1 yıl 10 ay 15 gün ila 6 yıl 3 arasındaki hapis cezalarının gerekçeli kararını tamamladı.

Terör örgütü PKK'nın, "cebir ve şiddet kullanarak, baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleriyle, anayasada belirtilen cumhuriyetin niteliklerini, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak" amacıyla kurulduğu ifade edilen kararda, örgütün bu amaç için birçok silahlı saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Suçla ilgili Yargıtay kararlarına da yer verilen gerekçeli kararda, PKK'ya üye olmak için örgütte yönetici konumundakilerin rızasının varlığına gerek duyulmadığı, tek taraflı iradeyle de örgüte katılmanın mümkün olduğu kaydedildi.

Bu nedenle PKK üyeliği suçunun oluşumunda, kişinin rızasıyla örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmasının temel ölçütler arasında yer aldığı bildirilen kararda, şu değerlendirme yapıldı:

"Yardım eylemlerinin belirli bir yoğunluğa ulaşması, PKK'nın kırsaldaki mensuplarıyla irtibata geçerek örgüte malzeme temin etme, kılavuzluk ve kuryelik yapma, istihbari bilgi toplama, askeri ve siyasi eğitim ve kod adı alma, örgütsel ders alıp verme, öz geçmiş raporu verme gibi çeşitlilik ve süreklilik gösteren eylemlerin örgüt üyeliği suçunu oluşturacağı kabul edilmektedir."

- "TERÖRİSTLER KAPIMIZI KIRARAK İÇERİ GİRDİ"

Kararda ifadelerine yer verilen Ahi'nin eşi ile çocukları, sanıklardan S.Ö. ile N.Ç'nin yanlarındaki 3 teröristle evlerine geldiğini anlattı.

Ahi'nin kızı İlayda Ahi, karara yansıyan ifadesinde şunları kaydetti:

"Evimize teröristler ilk geldiklerinde 5 kişiydiler. İçlerinde S.Ö. ve N.Ç. vardı. Ne için geldiklerini bilmiyorum. Onlar gelir gelmez babam bizi onların bulunduğu yerden uzaklaştırdı. Bizler diğer odaya geçtik. S.Ö. anneme 'Yenge kardeşlerimize bir şeyler getir.' diye seslendi. Annem de korktuğu için gitmedi. Bizler odada bekledik. Olay günü birden evimizin kapısı kırıldı. İçeriye silahlı iki kişi girdi. Babamı dışarıya çıkarmaya çalıştılar. Biraz uzaklaştıktan sonra silah sesleri geldi. Köydeki akrabalarımız ve komşularımız toplandı. Evimize 50 metre uzaklıkta babamı bulduk. Kanlar içinde yatıyordu. Daha sonra hastaneye kaldırıldı ve vefat etti."

Oğlu Atli Ahi de sanıkların terör örgütü mensuplarıyla gelmesinden sonra evlerine üzerlerinde silah, mermi ve el bombası olan 2 teröristin daha geldiğini belirterek, "Babama 'Sen neden AK Parti'ye gidip geliyorsun, biz burada halkımız için savaşıyoruz. Seni de yanımızda görmek istiyoruz.' dediler. Babam da 'Benim doğru bildiğim yol bu, ben yolumdan şaşmam.' dedi. Bunun üzerine 'O zaman sen ne biliyorsan onu yap.' diyerek evden çıkıp gittiler. Bu olaydan yaklaşık 5-6 ay sonra babamın vurulması olayı gerçekleşti." şeklinde beyanda bulundu.

Ahi'nin diğer çocuklarının da babalarının tehdit edildiğine dair benzer anlatımlarda bulunduğuna yer verilen kararda, sanıkların PKK'lı teröristlerle irtibatlı olduğu, örgüt mensuplarını maktulün evine götürüp yer gösterme suretiyle yardım ettiği vurgulandı.

Sanıklardan bazılarının terör örgütü üyeleri için gıda toplamaya çalıştığı, öldürülen teröristleri sözde "şehit" olarak nitelendirdiği belirtilen kararda, PKK/KCK ile organik bağ kuran, eylemlerinde çeşitlilik ve süreklilik unsurları bulunan zanlıların ilgili kanunlar çerçevesinde cezalandırılmalarına karar verildiği anlatıldı.

Van'da 1 Temmuz 2017'de AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi, terör örgütü PKK mensuplarının düzenlediği silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.