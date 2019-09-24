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Böyle görüntülendiler! 'Kendi mezarlarını kazıyorlar'

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye´nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde PKK/PYD'li teröristler hendek ve tünel kazı çalışmalarına devam ediyor. Türkiye'nin operasyon konusundaki kararlığı ve Eylül sonuna kadar ABD'ye tanınan süre akıllara Erdoğan'ın, 'Kendi mezarlarını kazıyorlar' sözlerini getirdi.

  • DHA
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Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Resulayn ilçesinde PKK/PYD´li teröristler kepçe yardımıyla hendek ve tünel kazı çalışmalarına devam ediyor.
 
 
Teröristlerin yapımı biten tünelleri ise betonla güçlendirdiği görüldü. 
 
 
Bölgeye gelen beton mikserleri ile hazırlanan tünellere beton dökülürken, iş makineleri ile de betonu kuruyan tünellerin üzerlerine yerinin beli olmaması için tekrar toprak dökülerek kapatılıyor.
 
 
BAŞKAN ERDOĞAN: KENDİ MEZARLARINI KAZIYORLAR
 
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin operasyon konusundaki kararlığa vurgu yapmış ve güvenli bölge konusunda ABD'ye Eylül ayına kadar süre vermişti, "Şimdi de Münbiç'in etrafında hendekler kazıyorlarmış doğru mezarlarını hazırlıyorlar. Anlaşılan bize fazla iş bırakmayacaklar." diye konuşmuştu.
 
Güvenli bölge konusunda ABD'nin tutumunu eleştiren Başkan Erdoğan, "ABD terör örgütü için güvenli bölge oluşturmanın peşinde. Eylül ayı bitmeden güvenli bölge oluşturulmazsa kendi yolumuza gideriz" şeklinde konuşmuştu.
 

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