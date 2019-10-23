Teröristler köstebek yuvasına çevirmiş
Mehmetçik ve SMO’nun PKK/YPG teröristlerinden temizlediği Tel Abyad ve Rasulayn’da arama tarama çalışmaları sırasında labirenti andıran tüneller bulundu. Türkiye sınırına da uzanan tüneller imha edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından temizlenen ve terör örgütü PKK/YPG’nin işgalinden kurtarılan Tel Abyad ve Rasulyayn’da arama tarama faaliyetleri kapsamında bulunan tuzaklı bomba ve mayınlar imha ediliyor. Çalışmalarda ortaya çıkarılan tüneller de tek tek kullanılmaz hale getiriliyor.
LABİRENTİ ANDIRIYOR
Tel Abyad’da arama tarama çalışmaları sırasında birlikler çok sayıda tünele ulaştı. Tel Abyad’ı köstebek yuvasına çeviren teröristlerin çok farklı noktalardan çıkışı olan kilometrelerce uzunluğunda birçok tünel ile hazırlık yaptığı ortaya çıktı. Bazılarının yapımı hala devam edip labirenti andıran tünellerin birbirine bağlantılı olduğu ve bir noktadan girildiğinde çok farklı bir bölgeden çıkış yapılabildiği görüldü. Kenti adeta köstebek yuvasına dönüştüren teröristlerin betonarme olarak yaptığı tünellerin genellikle genişliğinin 1, yüksekliğinin ise ortalama 1,5 metre olduğu görüldü. Yan yana iki kişinin zor hareket edebildiği ve içerisindeki kişinin başını eğerek yürüyebildiği tünellerin birden fazla çıkış noktası ile aynı zamanda olası bir harekat durumunda teröristlerin kaçmalarına olanak sağlayacak şekilde hazırlandığı belirlendi.
TUZAKLAR İMHA EDİLDİ
Barış Pınarı Harekatı ile büyük darbe alan teröristlerin Tel Abyad´dan ayrılmadan önce tünellerin büyük bölümünü patlayıcılar ile tuzaklayarak TSK ve SMO askerlerine zarar vermek istediği de ortaya çıktı. Güvenlik güçlerinin meskun mahal operasyonu sırasında birçok tünelde tuzaklanmış patlayıcı bulunduğu belirlendi. Patlayıcıların imha edilmesinin ardından bazı tüneller tamamen imha edilirken, bazıları ise kapatılarak kullanılamaz hale getirilerek işlevsizleştirildi.
Öte yandan Rasulayn ilçe merkezinde tuzaklı bomba ve mayınlar imha ediliyor. Harekat kapsamında YPG/PKK’dan kurtarılan Rasulayn ilçesinde teröristlerin kazdığı tünellerin Türkiye sınırına kadar uzandığı tespit edildi. Örümcek ağı gibi ilçenin farklı yerlerine dağılan kilometrelerce uzunluğundaki kollarıyla birçok girişe sahip olan ve bölgede İngiliz Tüneli diye adlandırılan tünellerin her 10 metrede bir havalandırma, dinlenme alanları içerdiği görüldü. Şu ana kadar ilçe merkezinde TSK ve SMO unsurları 1033 tünel buldukları bu tünelleri ise iş makineleriyle kapattıkları öğrenildi. Halen arama tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü Resulayn’da gizlenen keskin nişancıların bulunduğu tespit edilen alanlara ise SMO askerlerince ateş yakılarak tünellere atıldığı görüntülere yansıdı.
ROKET DEPOSU ELE GEÇİRİLDİ
Tel Abyar’daki arama tarama çalışmalarında Türkiye sınırına yakın noktada, terör örgütü PKK/YPG’nin havan ve roket deposu tespit edildi. Tel Abyad Gümrük Sahası yanındaki boş binanın girişinde silahları ile arama yapan SMO askerleri, çok sayıda havan ve rokete ulaştı. Havan ve roketlerin, teröristler tarafından Akçakale’yi hedef alacak saldırılarda kullanılmak üzere sınır hattına yakın noktada tutulduğu belirlendi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından onlarca havan ve roketin kontrollü imhası için bina, giriş- çıkışlara kapatıldı.
EN KRİTİK NOKTA ELE GEÇİRİLDİ, SALDIRILAR BİTTİ
Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu askerlerince terör örgütü PKK/YPG’den arındırılan Tel Abyad´da stratejik öneme sahip tepede de kontrol sağlandı. Stratejik tepede kontrolün sağlanmasıyla Akçakale´yi hedef alan saldırılar sonlandırılmış oldu. SMO askerleri, ele geçirilen tepeye yönelik olabilecek saldırılara karşı bölgede önlem aldı. Bölgede yapılan aramada teröristlerin tepenin altına tünel inşa ettiği ve bu yöntem ile hem hava hem de topçu ateşinden korunmak için önlem aldığı da belirlendi. Stratejik tepenin yanı sıra Tel Abyad ilçe merkezi ve kırsalında da yine teröristler tarafından mevzi ve karargaha dönüştürülen çok sayıda bina ve stratejik nokta da harekat kapsamında imha edildi.
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