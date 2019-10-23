Teröristler köstebek yuvasına çevirmiş

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından temizlenen ve terör örgütü PKK/YPG’nin işgalinden kurtarılan Tel Abyad ve Rasulyayn’da arama tarama faaliyetleri kapsamında bulunan tuzaklı bomba ve mayınlar imha ediliyor. Çalışmalarda ortaya çıkarılan tüneller de tek tek kullanılmaz hale getiriliyor.

LABİRENTİ ANDIRIYOR

Tel Abyad’da arama tarama çalışmaları sırasında birlikler çok sayıda tünele ulaştı. Tel Abyad’ı köstebek yuvasına çeviren teröristlerin çok farklı noktalardan çıkışı olan kilometrelerce uzunluğunda birçok tünel ile hazırlık yaptığı ortaya çıktı. Bazılarının yapımı hala devam edip labirenti andıran tünellerin birbirine bağlantılı olduğu ve bir noktadan girildiğinde çok farklı bir bölgeden çıkış yapılabildiği görüldü. Kenti adeta köstebek yuvasına dönüştüren teröristlerin betonarme olarak yaptığı tünellerin genellikle genişliğinin 1, yüksekliğinin ise ortalama 1,5 metre olduğu görüldü. Yan yana iki kişinin zor hareket edebildiği ve içerisindeki kişinin başını eğerek yürüyebildiği tünellerin birden fazla çıkış noktası ile aynı zamanda olası bir harekat durumunda teröristlerin kaçmalarına olanak sağlayacak şekilde hazırlandığı belirlendi.

TUZAKLAR İMHA EDİLDİ

Barış Pınarı Harekatı ile büyük darbe alan teröristlerin Tel Abyad´dan ayrılmadan önce tünellerin büyük bölümünü patlayıcılar ile tuzaklayarak TSK ve SMO askerlerine zarar vermek istediği de ortaya çıktı. Güvenlik güçlerinin meskun mahal operasyonu sırasında birçok tünelde tuzaklanmış patlayıcı bulunduğu belirlendi. Patlayıcıların imha edilmesinin ardından bazı tüneller tamamen imha edilirken, bazıları ise kapatılarak kullanılamaz hale getirilerek işlevsizleştirildi.

Öte yandan Rasulayn ilçe merkezinde tuzaklı bomba ve mayınlar imha ediliyor. Harekat kapsamında YPG/PKK’dan kurtarılan Rasulayn ilçesinde teröristlerin kazdığı tünellerin Türkiye sınırına kadar uzandığı tespit edildi. Örümcek ağı gibi ilçenin farklı yerlerine dağılan kilometrelerce uzunluğundaki kollarıyla birçok girişe sahip olan ve bölgede İngiliz Tüneli diye adlandırılan tünellerin her 10 metrede bir havalandırma, dinlenme alanları içerdiği görüldü. Şu ana kadar ilçe merkezinde TSK ve SMO unsurları 1033 tünel buldukları bu tünelleri ise iş makineleriyle kapattıkları öğrenildi. Halen arama tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü Resulayn’da gizlenen keskin nişancıların bulunduğu tespit edilen alanlara ise SMO askerlerince ateş yakılarak tünellere atıldığı görüntülere yansıdı.