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Teröristler Tel Abyad'da yine sivilleri hedef aldı

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk beldesinde bir motosiklete yerleştirilen bombayla düzenlenen terör saldırısında 4 sivil yaralandı.

AA02 Mayıs 2021 Pazar 18:08 - Güncelleme: 02 Mayıs 2021 Pazar 18:08
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Tel Abyad'ın güneydoğusunda yer alan Suluk belde merkezinde, motosiklete yerleştirilen bomba düzeneği infilak ettirildi.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 4 sivil yaralandı.

Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesi ve ilçeye bağlı Suluk beldesi, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.

Terör örgütü YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Tel Abyad bölgelerini hedef alarak, terör saldırıları düzenliyor.

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