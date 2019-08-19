Bakanlık duyurdu: Tel Rifat'taki terör hedefleri vuruldu
Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde TSK unsurlarına PKK/YPG'li teröristlerce yapılan saldırılara karşılık verilerek terör hedefleri vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verilmiş, teröristlere ait tespit edilen hedefler vurulmuştur."
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