Teröristler yıktı devlet yaptı

Şırnak’ta 3 yıl önce hendek terörü sırasında PKK’lı teröristlerin saldırılarıyla evleri yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından inşa edilen 5 bin 716 konuttan 3 bin 746’sı tamamlandı, 304 konutun anahtarı hak sahiplerine verildi.

2016 yılında Bahçelievler, Yeşilyurt, Yeni, Cumhuriyet, Aydınlıkevler, İsmet Paşa ve Gazi Paşa mahallelerinde evleri yıkılarn vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışma başlattı.

3746 KONUT TAMAM

Bu kapsamda inşa edilen 5 bin 716 konuttan 3 bin 746’sı tamamlandı ve bu konutlardan 304’ünün anahtarı hak sahiplerine teslim edildi. Yeni evlerine yerleşenler sıcak yuvalarına kavuşmanın sevincini yaşarken, vatandaşların 90, 120 ve 140 metrekarelik modern konutlara yerleşmesiyle bir dönem silah ve patlama seslerinin duyulduğu mahallede, şimdi parklarda huzur içerisinde oynayan çocukların sesi yükseliyor. Konutlara yerleşen aileler konforlu yaşama kavuşurken, çevresinde oluşturulan yeşil alanlara kurulan oyun parklarında çocuklar uzun bir aradan sonra mahalle arkadaşlarıyla oynamanın keyfini sürüyor.

Konutlara yerleşen Şahin Ürper, Bahçelievler Mahallesi’nde 6 katlı 12 dairesi olduğunu, terör saldırılarında binanın yıkıldığını söyledi. 3 yıl önce kentin büyük bir felaket yaşadığını anımsatan Ürper, “Evimizden, memleketimizden olduk ve çok sıkıntılı bir dönem geçirdik. Bu süreçte fakiri de zengini de problemli bir hayat sürdürdü” diye konuştu.

KARANLIK GÜNLER BİTTİ

Şehrin şu an güven ve huzur ortamında olduğunu dile getiren Ürper, geçen ay çekilen kuranın ardından huzur içerisinde evlerine yerleşmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Aileleriyle huzurlu şekilde ve güven içerisinde yeni evlerinin tadını çıkardıklarını aktaran Ürper, şöyle devam etti: “Artık sıkıntılı, karanlık süreçler bitti. Huzur içerisinde eşimiz, çocuklarımız ve komşularımızla yeni evlerimizin tadını çıkarıyoruz. Eski komşularımızla beraber yine aynı mahalleye geldik, çok sevinçliyiz. Memnunuz halimizden ve heyecanlıyız. Allah devletimizden razı olsun. Evlerimizi son derece konforlu yapmışlar. Çocuklarımızın geleceği için evlerin teslim edilmesi son derece önemliydi. Bundan sonra herkes işinde gücünde olacak ne yapacağını daha iyi bilecek. Bundan önce çaresizdik, ‘Ne olacak, evler ne zaman teslim edilecek, borçlu mu çıkacağız?’ diye belirsizlikler vardı. Kirada perişan olduk. Şimdi evlerimizde rahat şekilde oturuyoruz. Emeği geçen, vatandaşa gölge, şemsiye olan herkese teşekkür ediyorum.”