YPG/PKK'lı teröristler Nusaybin'de harekatı takip eden Türk gazetecileri hedef aldı
Mardin’in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilere Kamışlı tarafından keskin nişancılarla saldırı düzenlendi. Olayda 2 gazeteci hafif yaralandı. Yaralanan gazetecilerin Anadolu Ajansı muhabiri olduğu öğrenildi. Terör örgütü PKK/YPG gazetecilerin bulunduğu noktaya ikinci kez saldırı düzenledi. Yaralanan olmadı.
- İHA
Barış Pınarı Harekatı'nın 3’üncü gününde Nusaybin ilçesinden Kamışlı’da yaşanan gelişmeleri takip eden basın mensuplarına yönelik keskin nişancılar tarafından saldırı düzenlendi. Terör örgütü PKK/YPG’liler tarafından düzenlenen saldırı sonucu 2 basın mensubu hafif yaralandı. Yaralı gazeteciler, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.
Yaralanan gazetecilerin Anadolu Ajansı muhabiri olduğu öğrenildi.
İKİNCİ KEZ SALDIRDILAR
Terör örgütü PKK/YPG gazetecilerin bulunduğu noktaya ikinci kez saldırı düzenledi. Yaralanan olmadı.
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