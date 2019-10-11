YPG/PKK'lı teröristler Nusaybin'de harekatı takip eden Türk gazetecileri hedef aldı Mardin’in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilere Kamışlı tarafından keskin nişancılarla saldırı düzenlendi. Olayda 2 gazeteci hafif yaralandı. Yaralanan gazetecilerin Anadolu Ajansı muhabiri olduğu öğrenildi. Terör örgütü PKK/YPG gazetecilerin bulunduğu noktaya ikinci kez saldırı düzenledi. Yaralanan olmadı.