İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Kasım 2023 Pazartesi / 8 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,7589
  • EURO
    31,5424
  • ALTIN
    1827.26
  • BIST100
    7946.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Teröristlere ağır darbe! Yılbaşından bu yana 2 bin hain etkisiz hale getirildi
Güncel

Teröristlere ağır darbe! Yılbaşından bu yana 2 bin hain etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yılbaşından bu yana bir kısmı elebaşı seviyesinde yaklaşık 2 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Bir gece ansızın gelebiliriz' ikazımız dün olduğu gibi bugün de geçerlidir' ifadelerini kullandı.

20 Kasım 2023 Pazartesi 23:10 - Güncelleme:
Teröristlere ağır darbe! Yılbaşından bu yana 2 bin hain etkisiz hale getirildi
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Toplantıda ele alınan terörle mücadele başlığına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılbaşından bu yana bir kısmı elebaşı seviyesinde yaklaşık 2 bin teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

'Bir gece ansızın gelebiliriz' ikazını bir kez daha yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Döktükleri her damlanın hesabını teröristlerden misliyle soruyoruz, soracağız. Son terörist de ülkemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan çıkarılıncaya kadar hudutlarımız içinde ve dışında bu mücadeleyi devam ettireceğiz" dedi.

  • terör etkisiz hale
  • gece ansızın geliş
  • cumhurbaşkanı erdoğan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.