Teröristlere ait mağaradan cephanelik çıktı

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe harekat alanlarında teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen mağarada arama yapıldı.

Aramada ele geçirilen bol miktarda silah, malzeme ve mühimmat imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Ele geçirilen malzemeler ise şu şekilde:

"60 milimetre Havan, konkurs tanksavar silahı, 2 adet A/T-4 tanksavar silahı, 2 adet RPG-7 Roketatar, 1 adet 14,5 milimetre Doçka makineli tüfek, 2 adet 12,7 milimetre Doçka makineli tüfek, 1 adet Şervan keskin nişancı tüfeği, 4 adet Şiyar keskin nişancı tüfeği, 3 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet Blazer R8 keskin nişancı tüfeği, 3 Dragunov keskin nişancı tüfeği, M1 piyade tüfeği, 5 BİXİ hafif makineli tüfek ve 7 yedek namlusu, 4 adet M-16 piyade tüfeği, 24 adet AK-47 piyade tüfeği, T-40 bomba atar, RBG bomba atar, av tüfeği, 4 tabanca, 200 el bombası, 4 havalı tüfek, 2 havalı tabanca, 2 adet RPG-7 antitank mühimmatı, 2 adet RPG-7 menzil uzatma sevk fişeği, 148 sevk fişeği, 874 adet 23 mm top mühimmatı, 9 bin 200 adet 14,5 milimetre fişek, 2 bin 325 adet 12,7 milimetre fişek, 19 bin 250 adet 7,62 milimetre fişek, 16 bin 700 adet 5,56 milimetre fişek, 2160 adet 5,45 mm fişek- 4 termal silah dürbünü, RPG-7 dürbünü, 3 sehpalı gözetleme dürbünü, 3 dürbün, 50 lazer işaretleyici, kestrel cihazı, holografik nişangah 105 susturucu, doçka sehpası, 12,7 mm doçka namlusu, 31 kanas keskin nişancı tüfek şarjörü, 404 adet piyade tüfeği şarjörü, 4 sabit merkez telsiz, 7 el telsizi, 2 ses kayıt cihazı, güç dengeleyici, 2 IP kamera, 3 video kaydedici, güneş paneli, dome kamera, 200 pil, hoparlör, ses güçlendirici, laptop, 6 e-kitap okuyucu, 15 mini CD kart, 2 SD kart, 4 telefon, kontrol paneli, 2 joystick, kapı güvenlik diyafonu, modem,10 gaz maskesi, 50 oksijen tüpü, manuel şarj dinamosu, jeneratör, invertör, 2 UPS, powerbank, mini iş makinası, 320 litre mazot, 50 litre benzin, bol miktarda sağlık ve yaşam malzemesi."