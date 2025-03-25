Teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mehmetçik teröristlerin inlerini basmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü PKK'nın kullandığı bir mağara ele geçirildi. Mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi de tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

Mehmetçik teröristlerin inlerini basmaya devam ediyor.



Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü PKK'nın kullandığı bir mağara ele geçirildi. Mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi de tespit edildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/l8rOPNBYRv — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 25, 2025