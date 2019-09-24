Hakkâri´de 3 terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkâri´de gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hakkâri kırsalında icra edilen hava destekli operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK´lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
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