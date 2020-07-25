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Teröristlere Pençe-Kaplan darbesi! Çok miktarda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı teröristlere ait çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

AA25 Temmuz 2020 Cumartesi 12:28 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 12:28
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MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başarıyla sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahraman komandolarımız, tespit ettikleri depoda terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi. Tespit edilen malzemeler METİ timimiz tarafından imha edildi. Arama-tarama faaliyetleri sonucunda, 63 AK-47 piyade tüfeği, keskin nişancı tüfeği, 2 av tüfeği, 50 roketatar mühimmatı, 1000 doçka uçaksavar mühimmatı, 300 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 50 el bombası, 25 kilogram dinamit, 1000 paketlenmiş bilye ele geçirildi."

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