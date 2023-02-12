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Teröristleri etkisiz hale getiren özel tim şimdi yağmacıların peşinde

Adana'da yaşanan depremi fırsat bilip yağma ve hırsızlık olayları artınca Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün özel operasyon timi sahaya inip zanlıları tek tek yakaladı.

IHA12 Şubat 2023 Pazar 09:41 - Güncelleme:
Teröristleri etkisiz hale getiren özel tim şimdi yağmacıların peşinde
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Geçtiğimiz pazartesi günü merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde 7.7 ve 7.6 şiddetinde iki büyük deprem meydana geldi. Bu depremlerde Adana'da da 12 bina yıkılırken 500'den fazla kişi can verdi. Adana'da özellikle Çukurova ilçesinde Güzelyalı, Huzurevleri ve Yurt Mahallesinde büyük hasar oluştu.

Vatandaşlar can korkusuyla özellikle apartmanları terk edip ya şehir değiştirdi ya da Adana'da daha güvenli mahallelere geçti. Depremzedeler canı derdine düşüp evini iş yerini bırakıp kaçtı. Hırsız ve yağmacılar fırsat bilerek vatandaşın terk ettiği iş yerini ve evlerine yağmalayamaya çalıştı. Bu durumu fark eden polis ise hemen harekete geçti. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı özel operasyon timleri hemen sahaya sürüldü. Daha önce terörist avlayıp birçok PKK'lıyı etkisiz hale getiren ekip, şimdi de yağmacı ve hırsızları etkisiz hale getirdi. Terör ekipleri 6 yağmacı ve hırsızı suçüstü yakalayıp emniyete getirdi.

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