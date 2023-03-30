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Savcı Mehmet Kiraz'ı şehit eden teröristleri öven İBB personeli gözaltına alındı

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın teröristler tarafından şehit edilmesini öven İBB personeli Eda Ezgi Yıldız gözaltına alındı.

30 Mart 2023 Perşembe 22:06 - Güncelleme:
Savcı Mehmet Kiraz'ı şehit eden teröristleri öven İBB personeli gözaltına alındı
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DHKP-C tarafından şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katliamını öven paylaşımları ortaya çıkan CHP PM üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri Eda Ezgi Yıldız'ın İBB İSYÖN AŞ'de İnsan Kaynakları Uzmanı kadrosunda olduğu belirlendi. Yıldız'ın CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımları da ortaya çıkmıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Kiraz'ın teröristler tarafından şehit edilmeden önce makamında alıkonulduğu anın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştığı tespit edilen Eda Ezgi Yıldız gözaltına alındı.

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  • Eda Ezgi Yıldız

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