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  • Teröristleri tedavi ettiği tespit edilen 3 doktor İstanbul'da gözaltına alındı
Güncel

Teröristleri tedavi ettiği tespit edilen 3 doktor İstanbul'da gözaltına alındı

Bitlis merkezli operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensuplarını tedavi ettikleri ve yurt dışında terör örgütüyle anlaşmalı hastanelerde çalıştıkları tespit edilen 3 doktor İstanbul'da gözaltına alındı.

AA25 Aralık 2024 Çarşamba 17:55 - Güncelleme:
Teröristleri tedavi ettiği tespit edilen 3 doktor İstanbul'da gözaltına alındı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLA YAKALANDILAR

Bu kapsamda, terör örgütü PKK/KCK mensuplarını tedavi ettikleri, yurt dışında terör örgütüyle anlaşmalı hastanelerde çalıştıkları tespit edilen 3 doktor, Bitlis merkezli olarak İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

  • terör doktorları
  • İstanbul operasyonu

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