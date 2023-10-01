Teröristlerin aracı gasp edip, sahibini öldürdükleri ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne sabah saatlerinde hafif ticari araçla gelen 2 teröristin gerçekleştirdiği canlı bomba saldırıyla ilgili detaylar netleşmeye başladı. İki teröristin saldırıyı gerçekleştirmek için kullandıkları 38 TP 962 plakalı hafif ticari aracı Kayseri'nin Develi İlçesi Çataloluk Köyüne bağlı Avlağa Mezrası'nda yaşan Veteriner Mikail Bozlağan'dan gasp ettikleri belirlendi. Teröristlerin yolunu kestikleri veterineri, başından vurarak öldürdükten sonra şarampole sürükleyerek bıraktıkları ortaya çıktı.

VETERİNER'İN CESEDİNİ BABASI BULDU

Sabah'ın haberine göre; Çataloluk Köyü Muhtarı İsmail Yıldırım, olayın önceki akşam 20.30 sıralarında gerçekleştiğini belirterek; "Teröristler Avlağa mezrası yakınlarında Veteriner Mikail Bozlağan'ın aracını durduruyor. Mikail'i öldürüp aracını gasp ediyorlar. Yolun kenarına şarampole sürüklüyorlar. Babası oğlunu telefonla defalarca arıyor ancak telefon açılmayınca baba aramaya çıkıyor. Mikail'in babası aracıyla seyir halindeyken virajlı ve tehlikeli bir yer var. Oraya gelince mecburen yavaşlıyor. O sırada yolda kan izi görüyor. Baba kan izlerini takip ederek oğlunun cesedini buluyor" diye konuştu.

KAMERALARA TAKILMAMAK İÇİN ARAZİ YOLUNDAN GİTMİŞLER

Köylerinin Adana sınırındaki Toros dağlarına çok yakın olduğunu belirten Muhtar İsmail Yıldırım; "Biz Mikail'in aracını ormanda aradık ama bulamadık. Teröristler ormanlık alandan yürüyerek gelmişler. Bizim köyün kameralarında Mikail'in aracının girişi var ancak çıkışı yok. teröristler kameralara takılmamak için arazi yollarından gitmişler. Bizim köyümüz Torosların dibinde ormanlık ve dağlık bir alan.

Teröristler köye ormanını içinden yürüyerek gelmiş. Mikail olayın olduğu yere 7 kilometre uzaklıkta bulunan Bakırdağı nahiyesinde veterinerlik yapıyordu. Orada dükkanı vardı. Büyük ihtimalle oradan geliyordu. Teröristler yolunu kesin öldürüp aracını gasp etmişler. Sabah da Ankara'daki terör saldırısı oldu.



2 YILLIK EVLİ 4 AYLIK BEBEĞİ VARDI



Veteriner Mikail Bozlağan'ın 2 yıl önce evlendiğini belirten Muhtar İsmail Yıldırım, "Mikail Bozlağan çalışkan ve yöre halkı tarafından sevilen biriydi. Saat kaç olursa olsun köylünün hastalanan hayvanları için koşar gelirdi. Daha 2 yıl önce evlenmişti. 4 ay önce de oğlu olmuştu. Teröristlerin bu hain saldırısı hepimizi yasa boğdu" dedi.