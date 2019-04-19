Teröristlerin babası olan HDP’li eski başkan Mahmut Özdemir ‘top’u çevirdi

2011 yılında Hakkari’nin Çukurca ilçesinde yapılan operasyonda ölü ele geçirilen Suna Özdemir ve 2018 yılında Adıyaman’da öldürülen Sorej Semsur kod adlı Murat Özdemir’in babası eski HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir, cebinden çıkan “Top gol oldu, 15 Ağustos ikinci yer” notuyla ilgili mahkemede ilginç bir savunma yaptı.

Adıyaman merkez Kömür beldesine bağlı Kaşköy’de 14 Ağustos 2018 tarihinde mermer ocağını basarak 4’ü iş makinesi 13 aracın yakılması ve 16 Ağustos 2018 tarihinde 4 askerin şehit olmasıyla ilgili dava başladı. DBP’li eski Kömür Belde Belediye Başkanı Hüseyin Y. ve eski HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir’in de aralarında bulunduğu 7’si tutuklu 11 sanığın yargılandığı ilk duruşma görüldü. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şahısların PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi oldukları, yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamenin kabul edilmesinin ardından görülen ilk duruşmada sanıklardan Mahmut Özdemir, terör saldırısının işareti olduğu iddia edilen not ile ilgili ilginç bir savunma yaptı.

'TOP’A ‘TOPLAM’, ‘GOL’E İSE ‘GÖL’ DEDİ

Eski HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir gözaltına alındığında cebinden “Top gol oldu, 15 Ağustos 2. yer” yazılı not çıkmıştı. Cebinden çıkan notun terör saldırısının işareti olduğu yönündeki iddiayı ve suçlamaları mahkemede reddeden Mahmut Özdemir, not ile ilgili ‘sulama’ savunması yaptı. Mahmut Özdemir savunmasında, “Üzerimde ele geçirilen ‘Top gol oldu, 15 Ağustos 2. yer’ tarzındaki ibare sulama sırası ile ilgilidir. Tarlalarımı farklı günlerde suluyorum. Suladığım tarlaların sırasını karıştırmamak için bu notu yazdım. ‘Top’ ibaresi ‘toplam’ anlamındadır. ‘Gol’ ibaresi ise ‘göl’ anlamındadır. Bende unutkanlık var, bu nedenle notu yazmıştım. Notu da benim anlayacağım tarzda yazmıştım” şeklinde savunma yaptı.

Sanığın sözleriyle ilgili olarak jandarmanın yaptığı araştırmada, tarla sulama işinin 12 günde 1 kişiye geldiği ve sulamayla ilgili böyle bir çizelgenin olmadığı öğrenildi.

Duruşmada mahkeme heyeti, Mahmut Özdemir’in gerçekleşen terör saldırılarıyla bağlantısı olduğunu değerlendirerek, verdiğin beyanın çelişkili olduğu, savunmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, sanığın kolluk savunmasında PYD’yi terör örgütü olarak tanımadığını beyan etmesi, sanığın ikametinde örgüt mensuplarının isimlerinin bulunduğu not defterlerinin bulunması, örgütü sözde renklerini simgeleyen bez parçalarının ele geçirilmesi, çocuklarının terör örgütünde silahlı olarak faaliyet göstermelerini değerlendirerek, sanığın örgüt mensuplarıyla iltisaklı olduğu ve örgüt İçinde bulunduğu, delillerin sabit olması nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme, tutuklu 7 sanıktan Mahmut Özdemir dışındaki diğer sanıkların tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

YAŞANAN OLAYLAR

14 Ağustos 2018 tarihinde Kömür beldesine bağlı Kaşköy’de teröristler mermer ocağını basarak çalışanları rehin alıp, terör propagandası yaptıktan sonra 4’ü iş makinesi 13 aracı yaktı. Aynı gece olay yerine giden jandarmaya ait zırhlı aracın geçişi sırasında yola döşenen el yapımı patlayıcı patlatıldı ve 2 asker hafif şekilde yaralandı. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. 16 Ağustos 2018 tarihinde Dağ Kuyucak-Derinsu köyü bölgesinde diğer güvenlik güçlerine takviye için giden zırhlı jandarma aracında, daha önce yola yerleştiren ‘EYP’nin infilak ettirilmesiyle 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı. Güvenlik güçleri yaralı askerleri sivil araçla olay yerinden tahliye etmeye çalışırken, bölgede bulunan diğer güvenlik görevlileri sivil aracın terörist unsurlara ait olduğunu ve olay yerinden kaçmaya çalıştığını değerlendirerek ateş açtı. Açılan ateş sonucu 3 asker 'dost ateşiyle’ kazaen şehit oldu.

Yaşanan bu terör olaylarının ardından güvenlik güçleri birçok adrese operasyon yaparak, DBP’li eski Kömür Belde Belediye Başkanı Hüseyin Y. ve eski HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir’in de aralarında bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı. 11 kişiden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

17 Ekim 2018 tarihinde yapılan operasyonda ise aranan teröristler listesinde 'gri kategori'de yer alan Zülfikar kod adlı Yusuf Tunç ile Sorej Semsur kod adlı Murat Özdemir’in etkisiz hale getirildi.

Sorej Semsur kod adlı Murat Özdemir’in ablası olan Suna Özdemir’in de PKK’ya katıldığı ve 2011 yılında Hakkari’nin Çukurca ilçesinde yapılan operasyon sonucunda ölü ele geçirildiği öğrenildi.