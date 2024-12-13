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Teröristlerin kalleşliği gün yüzüne çıktı! El sanatı diye bomba ürettiler

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Suriye'de terör örgütü PKK/YPG Münbiç'te kadın militanlarına el sanatları adı altında bomba yapımı eğitimi verdiği ortaya çıktı.

IHA13 Aralık 2024 Cuma 09:23 - Güncelleme:
Teröristlerin kalleşliği gün yüzüne çıktı! El sanatı diye bomba ürettiler
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Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) PKK/YPG'nin işgalinden kurtardığı Münbiç'te terör örgütünün el sanatları kursu verdiği binanın içerisi görüntülendi.

Münbiç Yerel Meclisinin karşısındaki binada örgüt üyesi kadınlara el sanatları adı altında el yapımı bomba eğitimi verildiği öğrenildi.

Kaçan teröristlerin karargah içerisindeki birçok evrak ile eşyayı yok etmeye çalıştığı gözlendi.

Örgüte ait birçok fotoğraf ve afişin yer aldığı binada, el yapımı bomba yapmak için kullanılan çok sayıda pil ile pilleri birbirine bağlamak için kullanılan düzenek olduğu görüldü.

Muhalifler tarafından kontrol edilen binada elektrik şalterine tuzaklanmış bomba da etkisiz hale getirildi.

  • terör örgütü

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