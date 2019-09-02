Teröristlerin kampı üs bölgesi yapıldı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylasında yıllardır PKK’lı teröristler kamp alanı olarak kullanıp sözde şehitlik olarak belirledikleri alanlarda sözde mahkemeler kurup festivaller yapıyordu. Son 3 yıldır Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı operasyonları sayesinde bölge teröristlerden tamamen temizlenip üs bölgesi kuruldu. İlçenin en büyük yaylası olan Faraşin Yaylası yapılan operasyonlar sonrası göçerlere açıldı.

GÖÇERLER AKIN ETTİ

Yıllar sonra serbest bir şekilde istedikleri yerlere çadır açan göçerler ve yöre halkı gelen huzurla beraber hayvanlarını besleyebiliyor. Ülke ekonomisine oldukça katkı sağlayan yayla arıcılık, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığa oldukça elverişli olduğundan ülkenin dört bir yanından göçerler bölgeye akın etti.