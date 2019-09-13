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Teröristlerin katlettiği köylülerden geriye 13 yetim kaldı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'nın odun toplayan köylülere yönelik saldırısında şehit olanlar geride 13 çocuk ile acılı 3 eş bıraktı.

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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'nın odun toplayan köylülere yönelik saldırısında şehit olanlar geride 13 çocuk ile acılı 3 eş bıraktı.
 
Kulp'un Ağaçkorur köyü mevkisinde dün odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda  şehit olan İhsan Çelikbilek (43), Mehmet Bozyel (17), Abit Yıldız (22), Ömer Yıldız (15), Siraç Yıldız (26), Ahmet Ay (23)  ve Sinan Diger (45) düzenlenen törenlerinden ardından toprağa verildi. 
 
Saldırıda yaralanan 10 kişiden 9'unun tedavisi Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ile Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde sürüyor.
 
Hain saldırıda şehit olanların hepsi ekmek parası kazanmak için gündelikçi olarak odun topluyordu.
 
- Baba şehit oğlu yaralı
 
Uzaktan kumandalı patlayıcının kullanıldığı saldırıda 43 yaşındaki İhsan Çelikbilek ile oğlu 23 yaşındaki Hüseyin Çelikbilek aynı minibüste yer alıyordu. Baba saldırıda şehit oldu, yaralanan oğlunun tedavisi sürüyor. Baba Çelikbilek 4 erkek, 2 kız olmak üzere 6 çocuk babasıydı.
 
- Şehitlerden ikisi çocuk
 
Batman'ın Sason ilçesine bağlı Kuşyayla köyünden, para kazanıp daha iyi bir yaşam için Kulp ilçesine odun toplamaya gelen şehit Mehmet Bozyel 17, aynı saldırıda 3 kuzeniyle şehit olan Ömer Yıldız ise henüz 15 yaşındaydı.
 
- Aynı aileden 3 şehit
 
Şehit Abit Yıldız (22), aynı saldırıda kardeşi Ömer ve kuzeni Siraç ile şehit oldu. Abit Yıldız'ın 1994 yılında PKK'lı teröristlerin saldırısında yengesi ve 6 kuzenini kaybettiği, amcası İhsan Yıldız'ın da gazi olduğu öğrenildi.
 
Saldırıda 2 kuzeniyle şehit olan Siraç Yıldız (26) evli ve 2 çocuk babasıydı.
 
- Annesinin eli kulağıydı
 
Yürekleri dağlayan hain saldırının bir diğer kurbanı şehit Ahmet Ay'ın annesi Taat'ın şeker hastalığına bağlı 2 gözünün de görmediği belirtildi. Bekar olan şehit Ay, emekli muhtar olan babası Kutbettin Ay ile annesine bakıyordu. Lise mezunu olan Ay, annesinin eli kulağıydı.
 
Çocuklarına daha iyi bir gelecek bırakmak için odun toplamaya giden ve terörün kurbanı Muşlu Sinan Diger (44) ise evli 5 çocuk babasıydı.

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