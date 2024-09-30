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Güncel

Teröristlerin kullandığı sığınak ve mağaralara imha

Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda, teröristlerce kullanılan 30 sığınak ve mağara imha edildi.

AA30 Eylül 2024 Pazartesi 10:06 - Güncelleme:
Teröristlerin kullandığı sığınak ve mağaralara imha
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6-28 Eylül tarihleri arasında Aliboğazı, Ahbanos, Işıkvuran, Dereova ve Sarıyayla bölgelerinde terör örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Arazide arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, dağlık ve ormanlık alanlarda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 30 sığınak ve mağara tespit etti.

Sığınak ve mağaralarda yapılan aramalarda, 6 el yapımı patlayıcı ateşleme düzeneği, 164 piyade tüfeği fişeği, 52 tüp, 6 akü ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, sığınak ve mağaraları kontrollü şekilde kullanılamaz hale getirdi.

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