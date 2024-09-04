Teröristlerin mağarasında çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, terörle mücadele harekatı kapsamında Şemdinli ilçesi kırsalında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacit Olcay Kabaklıoğlu (2024-250) Operasyonu icra edildiği belirtilerek, "Operasyonda arama tarama faaliyetinde mağara ve sığınağa gizlenmiş şekilde; 35 adet büyük tüp, 1 adet uçaksavar namlusu, bin 303 adet uçaksavar mühimmatı, 12 adet EYP düzeneği, 1 adet uçaksavar silahı, 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet av tüfeği, 17 adet el bombası, 30 adet AK-47 şarjörü, 1 adet kürek, 1 adet el dürbünü, 1 adet silah üstü dürbün ve 1 adet akü ele geçirilmiştir" denildi.