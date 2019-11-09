Teröristlerin mevzi haline getirdiği Ermeni Kilisesi yenileniyor
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde yer alan Tel Abyad'da teröristler tarafından mevzi haline getirilen ve zarar verilen Ermeni Kilisesi'nde yenileme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
- DHA
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekâtı ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Rasulayn ve Tel Abyad'da hayatın normale dönmeye devam ettiği bildirildi. Açıklamada, "Halkın ihtiyaçlarının giderilmesi için hemen hemen her alanda onarım ve yenileme çalışmaları sürdürülürken, teröristlerin mevzi haline getirdiği ve zarar verdiği Tel Abyad'daki Ermeni Kilisesi de yeniden elden geçiriliyor. Temizliği yapılan kilisede daha önceden kırılmış olan camlar da değiştirilerek yenilendi" denildi.
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