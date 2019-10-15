23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8922
  • 6,4926
  • 283.231
  • 95180.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Teröristlerin Münbiç'ten yaptığı havan saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit oldu

Suriye'nin Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi sonucu bir asker şehit düştü, 8 asker yaralandı. Teröristlere anında karşılık verildi, en az 15 terörist etkisiz hale getirildi.

  • 1
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
x

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristler tarafından Münbiç'ten yapılan havan ve topçu ateşi sonucunda bir askerin şehit düştüğü, 8 askerin de yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ateş açılan bölgedeki hedefler tespit edilerek anında karşılık verilmiş ve en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

Suriye Milli Ordusu komutanları Tel Abyad´da sevinç gözyaşları döktü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Münbiç'ten hain saldırı! Anında karşılık verildi, çok sayıda terörist öldürüldü

Münbiç'ten hain saldırı! Anında karşılık verildi, çok sayıda terörist öldürüldü

'Saldırı bir ya da bir kaç ülke tarafından gerçekleştirildi'

'Saldırı bir ya da bir kaç ülke tarafından gerçekleştirildi'

Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü

Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

Ambulansa yol vermemişti... Cezası belli oldu

Ambulansa yol vermemişti... Cezası belli oldu

Bakanlık kara listeyi açıkladı: Bu çikolata ve içeceklere dikkat

Bakanlık kara listeyi açıkladı: Bu çikolata ve içeceklere dikkat

ABD'den sonra ilk kez İstanbul'da uygulanacak

ABD'den sonra ilk kez İstanbul'da uygulanacak

7 yılda tamamlandı! 462 yıldır İstanbul'un kalbinde...

7 yılda tamamlandı! 462 yıldır İstanbul'un kalbinde...
 

POPÜLER HABERLER

YPG´li teröristlerin DEAŞ´lıları serbest bıraktığı hapishane görüntülendi

YPG´li teröristlerin DEAŞ´lıları serbest bıraktığı hapishane görüntülendi

Çok sayıda silah ele geçirildi! Tel Abyad'dan son kareler...

Çok sayıda silah ele geçirildi! Tel Abyad'dan son kareler...

Sağlığınızı bozan 12 alışkanlık

Sağlığınızı bozan 12 alışkanlık

Rengi yeşil, tanesi 10 lira! taleplere yetişemiyorlar

Rengi yeşil, tanesi 10 lira! taleplere yetişemiyorlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA